Грин и Баркли посмеялись над Таунсом, который сказал, что делает 1500 бросков в день

Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин и член Зала славы баскетбола, а ныне один из ведущих шоу Inside The NBA Чарльз Баркли в эфире шоу Inside The NBA обсудили слова бигмена «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса о том, что он делает по полторы тысячи бросков в день.

«Он лукавит. Никто сейчас не делает 1500 бросков в день», — сказал Грин.

«Смешно, что он говорит это. Чистая ложь. Но предположим, что он говорит правду. Если вы бросаете 1500 трёхочковых, то это проблема. Проблема в типе бросков, которые он делает. Это не имеет ничего общего с тем, что называется работой над своей игрой», — сказал Баркли.

Напомним, в ночь с 26 на 27 мая мск на площадке «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился третий матч серии плей-офф финала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 116:107 и увеличили своё преимущество в серии — 3-0.