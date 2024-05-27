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Бронни Джеймс считает, что будет задрафтован не для того, чтобы команда получила Леброна

Бронни Джеймс считает, что будет задрафтован не для того, чтобы команда получила Леброна
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Сын Леброна Джеймса, Бронни Джеймс, высказал мнение о том, что он будет задрафтован командой НБА, потому что в ней будут верить в его способности как игрока, а не для того, чтобы переманить его отца.

«Честно говоря, я чувствую, что это серьёзный бизнес. И я не думаю, что может возникнуть мысль: «Я задрафтую этого парня только потому, что получу его отца». Не думаю, что генеральные менеджеры команд допустят такое», — приводит слова Бронни Lakers Nation.

Ранее издание The Athletic сообщало, что «Лос-Анджелес» в 2024 году готов задрафтовать Бронни, так как всерьёз настроен осуществить мечту Леброна играть вместе с сыном. Драфт НБА 2024 года состоится в конце июня.

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Бронни Джеймс провёл занятие на тренировочной базе «Лейкерс»:

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