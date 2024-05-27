Костас Адетокунбо стал 13-м игроком в истории, который выиграл НБА и Евролигу

Тяжёлый форвард «Панатинаикоса» Костас Адетокунбо стал 13-м игроком в истории, кому удалось стать чемпионом НБА и Евролиги.

Вчера вечером, 26 мая, в Берлине Костас Адетокунбо выиграл титул чемпиона Евролиги в составе афинского «Панатинаикоса».

Таким образом, он присоединился к эксклюзивному клубу победителей. Первым это сделал бывший игрок «Нью-Йорк Никс» Билл Брэдли, выигравший Евролигу в 1966 году, а затем НБА в 1970 и 1973 годах. Позже к Брэдли присоединились Ларри Райт, Джим Брюэр, Боб Макаду, Тони Кукоч, Жан Табак и Радослав Нестерович.

Первым, кто завоевал оба титула в XXI веке, стал защитник Зала славы Ману Джинобили, который выиграл Евролигу с «Болоньей» в 2001 году и завоевал титулы чемпиона НБА в 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.

Джош Пауэлл и Родриг Бобуа смогли присоединиться к эксклюзивной компании в середине 2010-х годов. 12-м баскетболистом, который выиграл оба титула, стал Огнен Кузьмич, который завоевал перстень НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» в 2015 году, сыграв всего 72 минуты за весь сезон. Три года спустя он выиграл Евролигу с мадридским «Реалом».

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«Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги: