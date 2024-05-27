Basket News: Венсан Пуарье перейдёт в «Анадолу Эфес»

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Игрок баскетбольного клуба «Реал» Мадрид, французский центровой Венсан Пуарье подпишет соглашение с «Анадолу Эфес», сообщает Basket News со ссылкой на свои источники.

В нынешнем сезоне Евролиги Пуарье набирал в среднем 9,0 очка (68,1% двухочковых, 40,0% трёхочковых), 5,3 подбора и 1,5 блок-шота за 18 минут игры.

Несмотря на ограниченное игровое время, Пуарье лидировал в Евролиге по количеству блокированных бросков — 54.

В чемпионате Испании он набирал в среднем 8,6 очка, 5,5 подбора и 1,6 блока, играя менее 19 минут за матч.

«Анадолу Эфес» также активирует опцию продления контракта с Дереком Уиллисом на следующий сезон и продлит контракт с Дэниелом Отуру.

Ранее Пуарье попал в расширенный список сборной Испании на предстоящую Олимпиаду-2024 в Париже.

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