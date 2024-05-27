Душко Иванович покинул «Басконию»

Баскетбольный клуб «Баскония» сообщил об увольнении главного тренера Душко Ивановича. В сообщении клуба говорится, что это решение было принято по обоюдному согласию между черногорским тренером и руководством клуба.

На сайте клуба было написано, что Иванович является «очень важным и отмеченным наградами тренером», а также выражена благодарность за его «профессионализм и преданность делу» в прошедшем сезоне.

Стоит отметить, что 66-летний черногорский специалист ранее руководил «Басконией» в периоды 2000-2005, 2008-2012, 2019-2021 годов. Он привёл клуб к трём титулам чемпиона Лиги Эндеса (2002, 2010 и 2020) и двум «Финалам четырёх» Евролиги (2001 и 2005).

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.