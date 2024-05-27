Ирвинг и Дончич установили уникальное достижение в НБА за 50 лет

Баскетболисты «Даллас Маверкис» Кайри Ирвинг и Лука Дончич стали первым дуэтом защитников за последние 50 лет, набравшим не менее 30 очков каждый трижды за плей-офф.

Напомним, в ночь с 26 на 27 мая мск на площадке «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился третий матч серии плей-офф финала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 116:107 и увеличили своё преимущество в серии — 3-0.

И Дончич, и Ирвинг набрали по 33 очка в третьем матче с «Миннесотой». Четвёртая игра состоится 29 мая и начнётся в 3:30 мск.

Ранее Дончич поделился подробностями диалога со своим товарищем по команде Кайри Ирвингом в концовке матча с «Миннесотой».