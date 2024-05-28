Дончич и Ирвинг — 4-й дуэт в XXI веке, набравший 30+ очков каждый в финале конференции

Баскетболисты «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг и Лука Дончич стали четвёртым дуэтом в XXI веке, в котором каждый из игроков набрал по 30+ очков в финале конференции НБА.

Ранее это достижение покорялось Коби Брайанту и Шакилу О'Нилу в 2002-м, дважды Расселлу Уэстбруку и Кевину Дюранту (в 2014-м и в 2016-м).

Напомним, в ночь с 26 на 27 мая мск на площадке «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился третий матч серии плей-офф финала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 116:107 и увеличили своё преимущество в серии — 3-0.

И Дончич, и Ирвинг набрали по 33 очка в третьем матче с «Миннесотой». Четвёртая игра состоится 29 мая и начнётся в 3:30 мск.