Ирвинг и Дончич набрали на шесть очков меньше «Миннесоты» в четвёртых четвертях серии

Баскетболисты «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг и Лука Дончич набрали 58 очков в четвёртых четвертях серии с «Миннесотой Тимбервулвз». Это на шесть очков меньше, чем у всей команды соперника.

Стоит отметить, что Ирвинг и Дончич в четвёртых четвертях показывают процент реализации бросков 72,7. В то время как «Тимбервулвз» имеет лишь 53,5%.

Напомним, в ночь с 26 на 27 мая мск на площадке «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился третий матч серии плей-офф финала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 116:107 и увеличили своё преимущество в серии — 3-0.

И Дончич, и Ирвинг набрали по 33 очка в третьем матче с «Миннесотой». Четвёртая игра состоится 29 мая и начнётся в 3:30 мск.