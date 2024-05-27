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Энтони: у Леброна будут проблемы с тренером, который считает, что знает больше него

Энтони: у Леброна будут проблемы с тренером, который считает, что знает больше него
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Бывший лёгкий форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 10-кратный участник Матча всех звёзд Кармело Энтони высказал мнение о том, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс будет «иметь проблемы» с тренером, который будет считать, что знает о баскетболе больше него.

«У Леброна будут проблемы с тренером, который считает, что знает больше него. Он не будет ему ничего говорить, позволит ему выстрелить себе в ногу. И это станет проблемой. Именно поэтому я думаю, что Джей Джей Редик имеет возможность стать хорошим тренером для команды. Важно то, как он этой возможностью воспользуется», — приводит слова Энтони Lakers Daily.

Леброн Джеймс едет в машине под грустную музыку после поражения:

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