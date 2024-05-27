«Монако» предложил трёхлетний контракт Майку Джеймсу

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс получил предложение от команды по поводу нового трёхлетнего контракта, сообщает журналист Маттео Андреани в социальных сетях.

Игрок пока что не дал ответа. Дедлайн, который установил монегасский клуб, истечёт в середине июня.

Напомним, Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) нынешнего сезона Евролиги. В четвертьфинале турнира игроки «Монако» встречались с «Фенербахче», которому уступили в серии со счётом 2-3.

В нынешнем сезоне Джеймс в среднем набирал 17,9 очка за игру, реализуя 37,2% трёхочковых бросков, а также совершал 4,1 подбора и отдавал 5,1 передачи. Майк выступает за «Монако» с 2021 года.

«Фенербахче» в ОТ победил «Монако» в пятом матче 1/4 финала Евролиги:

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.