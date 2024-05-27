Пол Пирс рассказал, в каком случае признает Луку Дончича лучшим игроком лиги

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал, в каком случае разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич станет лучшим игроком чемпионата.

«Если Лука выиграет перстень и станет MVP финала, он, без сомнения, будет лучшим игроком лиги. Я дам ему звание лучшего игрока лиги», — заявил Пирс в эфире шоу UNDISPUTED.

Напомним, в ночь с 26 на 27 мая мск на площадке «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился третий матч серии плей-офф финала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 116:107 и увеличили своё преимущество в серии — 3-0.

Ранее Дончич комплиментарно высказался о своём товарище по команде Кайри Ирвинге.