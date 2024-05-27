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«Зенит» увеличил преимущество в серии с «Локо» за третье место Единой лиги

На стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге завершился второй матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» оказался сильнее «Локомотива-Кубань» — 99:96. Счёт в серии стал 2-0.

Самым результативным игроком встречи стал Томас Эртель, который записал в свой актив 23 очка. Также в составе победителей стоит отметить Трента Фрейзера — 20 очков. У «Локо» наилучшую результативность продемонстрировал Патрик Миллер — 22 очка.

Третья игра серии состоится 30 мая в Краснодаре. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Серия за третье место проводится до трёх побед.

Напомним, в полуфинале «Зенит» в семи матчах проиграл ЦСКА. Команда из Краснодара уступила УНИКСу (3-4).

В финальной паре на данный момент счёт 1-0 в пользу столичного клуба.