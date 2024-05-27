Паскуаль прокомментировал победу во втором матче серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу победы во втором матче серии с «Локомотивом-Кубань» (99:96).

«Спасибо всем болельщикам, которые были сегодня здесь. Эта игра шла очко в очко на протяжении всех 40 минут, обе команды хотели победить – в основном за счёт нападения, потому что в защите сегодня было играть тяжело. Счёт иногда был не в нашу пользу, но мы более или менее контролировали ход матча. Мы старались задавать темп, хотя «Локо» сегодня сыграл отлично. Добились непростой победы в концовке, это было тяжело», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Третья игра серии состоится 30 мая в Краснодаре. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Серия за третье место проводится до трёх побед.

Напомним, в полуфинале «Зенит» в семи матчах проиграл ЦСКА. Команда из Краснодара уступила УНИКСу (3-4).