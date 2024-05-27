Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Секулич назвал причину поражения во втором матче серии за третье место Единой лиги

Секулич назвал причину поражения во втором матче серии за третье место Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу поражения во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с Зенитом (96:99).

«Поздравляю хозяев, они были более сфокусированы, чем мы. Мы допустили слишком много потерь, сделали слишком много глупых вещей в нападении. Могли бы набрать куда больше очков, чем набрали. Не могу сказать, что игроки не боролись, потому что они действительно боролись, но против команды вроде «Зенита» нельзя отдавать мяч так легко и так легко давать набирать очки в быстрых отрывах», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Третья игра серии состоится 30 мая в Краснодаре. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Серия за третье место проводится до трёх побед.

Напомним, в полуфинале «Зенит» в семи матчах проиграл ЦСКА. Команда из Краснодара уступила УНИКСу (3-4).

Материалы по теме
Паскуаль прокомментировал победу во втором матче серии с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android