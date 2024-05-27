Секулич назвал причину поражения во втором матче серии за третье место Единой лиги

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу поражения во втором матче серии за третье место Единой лиги ВТБ с Зенитом (96:99).

«Поздравляю хозяев, они были более сфокусированы, чем мы. Мы допустили слишком много потерь, сделали слишком много глупых вещей в нападении. Могли бы набрать куда больше очков, чем набрали. Не могу сказать, что игроки не боролись, потому что они действительно боролись, но против команды вроде «Зенита» нельзя отдавать мяч так легко и так легко давать набирать очки в быстрых отрывах», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Третья игра серии состоится 30 мая в Краснодаре. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Серия за третье место проводится до трёх побед.

Напомним, в полуфинале «Зенит» в семи матчах проиграл ЦСКА. Команда из Краснодара уступила УНИКСу (3-4).