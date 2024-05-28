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Гобер: Эдвардс ещё не на пике, но он способен возглавить титульную команду

Гобер: Эдвардс ещё не на пике, но он способен возглавить титульную команду
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер дал комментарий по поводу партнёра по команде Энтони Эдвардса.

«У нас есть Эдвардс, которому 22 года, а Дуэйн Уэйд завоевал чемпионство в этом возрасте. Уэйд был тем самым игроком, но его окружали другие ветераны, которые помогали ему расти. Думаю, именно так я отношусь к нашей команде. Энтони Эдвардс ещё не на пике, но он способен возглавить титульную команду», — приводит слова Гобера Fadeaway World.

Напомним, в ночь с 26 на 27 мая мск на площадке «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился третий матч серии плей-офф финала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 116:107 и увеличили своё преимущество в серии — 3-0.

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