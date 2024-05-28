Гобер: Эдвардс ещё не на пике, но он способен возглавить титульную команду

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер дал комментарий по поводу партнёра по команде Энтони Эдвардса.

«У нас есть Эдвардс, которому 22 года, а Дуэйн Уэйд завоевал чемпионство в этом возрасте. Уэйд был тем самым игроком, но его окружали другие ветераны, которые помогали ему расти. Думаю, именно так я отношусь к нашей команде. Энтони Эдвардс ещё не на пике, но он способен возглавить титульную команду», — приводит слова Гобера Fadeaway World.

Напомним, в ночь с 26 на 27 мая мск на площадке «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился третий матч серии плей-офф финала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 116:107 и увеличили своё преимущество в серии — 3-0.