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«Бостон» вышел в финал плей-офф НБА, обыграв «Индиану» в четвёртом матче серии

«Бостон» вышел в финал плей-офф НБА, обыграв «Индиану» в четвёртом матче серии
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Сегодня, 28 мая, в Индианаполисе состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индианой Пэйсерс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 105:102 и вышли в финал НБА (4-0 в серии с «Пэйсерс»).

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2024, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
102 : 105
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Нембард - 24, Сиакам - 19, Макконнелл - 15, Несмит - 14, Топпин - 12, Тёрнер - 8, Джексон - 4, Макдермотт - 3, Шиппард - 3, Уокер, Браун, Джонсон
Бостон Селтикс: Браун - 29, Тейтум - 26, Холидэй - 17, Уайт - 16, Хорфорд - 7, Притчард - 5, Хозер - 5, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Джейлен Браун. На его счету 29 очков, шесть подборов и две результативные передачи. Его партнёр по команде лёгкий форвард Джейсон Тейтум отметился 26 очками, 13 подборами и восемью передачами.

Самым результативным в составе «Индианы» стал разыгрывающий Эндрю Нембард. Он набрал 24 очков, совершил шесть подборов и отдал 10 передачи. Тяжёлый форвард Паскаль Сиакам отметился 19 очками, 10 подборами и тремя передачами.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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