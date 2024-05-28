«Бостон» вышел в финал плей-офф НБА, обыграв «Индиану» в четвёртом матче серии

Сегодня, 28 мая, в Индианаполисе состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индианой Пэйсерс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 105:102 и вышли в финал НБА (4-0 в серии с «Пэйсерс»).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Джейлен Браун. На его счету 29 очков, шесть подборов и две результативные передачи. Его партнёр по команде лёгкий форвард Джейсон Тейтум отметился 26 очками, 13 подборами и восемью передачами.

Самым результативным в составе «Индианы» стал разыгрывающий Эндрю Нембард. Он набрал 24 очков, совершил шесть подборов и отдал 10 передачи. Тяжёлый форвард Паскаль Сиакам отметился 19 очками, 10 подборами и тремя передачами.

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