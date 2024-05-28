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Бэйлесс: Леброн и Бронни будут в «Лейкерс», а Дэвис будет там, где ему скажет сам Джеймс

Бэйлесс: Леброн и Бронни будут в «Лейкерс», а Дэвис будет там, где ему скажет сам Джеймс
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Известный телеведущий Fox Sports Скип Бэйлесс поучаствовал в дискуссии на телевидении по поводу того, какое решение для своей карьеры примет летом форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Каков шанс, что Леброн покинет «Лейкерс»? Минус 5%. Хотя, когда задумываешься о варианте с возвращением в «Кливленд», он кажется более привлекательным. У «Кавальерс» неплохой состав, а также в этом всём есть красивая атмосфера прощания с легендой. Леброн даже недавно посетил матч «Кавс».

Он не покинет «Лейкерс», он здесь крепко обосновался, что немудрено, ведь это лучшее место для жизни в США. А ещё не забывайте, что его младший сын тут играет за местную старшую школу.

Леброн будет в «Лейкерс», Бронни Джеймс будет в «Лейкерс», а Дэвис сделает то, что ему скажет Джеймс», — заявил Бэйлесс на шоу Undisputed.

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