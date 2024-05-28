Юдонис Хаслем высказался о возможном уходе Леброна Джеймса из «Лейкерс»

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Юдонис Хаслем высказался о том, какое решение предпримет по поводу своей карьеры форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Напомним, по сообщениям различных инсайдеров, Леброн планирует выйти на свободный рынок агентов.

«У вас есть больше шансов забороть аллигатора, чем вытащить Леброна из Лос-Анджелеса. Он никуда не уйдёт», — заявил Хаслем на шоу Get Up.

Напомним, в текущем контракте Леброна есть опция, по которой он имеет право выйти на рынок свободных агентов этим летом. Ряд экспертов считает, что Джеймс может воспользоваться этой возможностью, чтобы затем подписать новый контракт с «Лейкерс» на более выгодных условиях.

Тем не менее появляются сообщения о командах, которые заинтересованы в Джеймсе. Среди них называются «Оклахома-Сити Тандер», «Кливленд Кавальерс», «Финикс Санз» и «Филадельфия Сиксерс».