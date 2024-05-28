Источник: Тимофей Якушин перейдёт из МБА в «Парму»

27-летний баскетболист Тимофей Якушин вернётся в «Парму» и покинет МБА, сообщает «Перехват». Якушин выступал в пермском клубе в сезоне-2019/2020.

Последние два сезона Тимофей выступает за МБА. В прошлом году он был самым результативным игроком клуба и помог команде успешно дебютировать в Единой лиге и пройти в четвертьфинал. В нынешнем розыгрыше Якушин является только восьмым лучшим снайпером коллектива, проводя на паркете в среднем по 13 минут, за которые он набирает 6,1 очка (38% — точность с игры, 32% — точность дальних бросков).

Напомним, в нынешнем сезоне МБА не удалось повторить свой прошлогодний успех и выйти в плей-офф. Московской команде даже не удалось зацепиться за плей-ин. «Парма», в свою очередь, участвовала в четвертьфинале, где уступила «Локомотиву-Кубань».