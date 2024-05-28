«Индиана» имела 90%-ный шанс на победу в концовках трёх из четырёх игр серии с «Бостоном»

«Индиана Пэйсерс» уступила «Бостон Селтикс» в четвёртом матче серии финала со счётом 102:105 и закончила своё выступление в нынешнем сезоне. «Индиана» проиграла противостояние со счётом 0-4, хотя в трёх из четырёх играх имела 90%-ный шанс на победу в концовках.

По продвинутым аналитическим данным, в первой игре серии у «Индианы» за 10 секунд до конца матча был 97%-ный шанс на победу, в итоге «Пэйсерс» проиграли в овертайме. В третьем матче противостояния у подопечных Рика Карлайла был 94%-ный шанс выиграть встречу за 2 минуты и 38 секунд до финальной сирены. В последнем матче финала Востока вероятность победы команды из Индианаполиса за 5 минут и 37 секунд до сирены составлял 89,5%.

В финале «Бостон» встретится с командой из противостояния «Миннесоты Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс».