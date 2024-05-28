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Джо Маззулла стал самым молодым тренером в финале НБА со времён Билла Расселла

Джо Маззулла стал самым молодым тренером в финале НБА со времён Билла Расселла
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35-летний специалист Джо Маззулла помог своей команде дойти до финала НБА, переиграв в серии финала конференции «Индиану Пэйсерс» (4-0). Таким образом, Маззулла стал самым молодым тренером в финале НБА с 1969 года, когда Билл Расселл в качестве играющего тренера вывел «Бостон» во второй финал подряд.

Маззулла стал главным тренером «Бостона» перед началом предыдущего сезона. Он заменил Име Удоку, которого уволили из-за романтической связи с одной из работниц клуба.

В прошлом сезоне Джо довёл «Селтикс» до финала конференции, но Маззулла не смог повторить успех Удоки в 2022 году и уступил «Майами Хит» в серии со счётом 3-4.

В финале «Бостону» предстоит столкнуться с командой из противостояния «Миннесоты Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс».

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