Тейтум повторил достижение Леброна, Йокича, Данкана и Кидда

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум вывел свою команду в финал НБА, обыграв в четвёртом матче противостояния финала Западной конференции «Индиану Пэйсерс» (105:102). Таким образом, Тейтум стал пятым игроком в истории, который привёл свой клуб в финальную серию, будучи лидером коллектива по очкам, подборам и ассистам в плей-офф.

Помимо Джейсона, это удавалось Джейсону Кидду (2002), Тиму Данкану (2003), Леброну Джеймсу (2012–2015) и Николе Йокичу (2023).

По ходу текущего постсезона Тейтум в среднем набирает 26 очков, делает 10,4 подбора и 5,9 ассиста.

В финале «Бостону» предстоит столкнуться с командой из противостояния «Миннесоты Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс».

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