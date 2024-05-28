«Индиана» переиграла «Бостон» в первых половинах матчей очной серии

«Индиана Пэйсерс» проиграла серию финала Восточной конференции «Бостон Селтикс» со счётом 0-4, несмотря на то что переиграла «кельтов» в первых половинах всех матчей противостояния с преимуществом «+5». Общее отставание подопечных Рика Карлайла во вторых половинах составило «-32».

По продвинутым аналитическим данным, в первой игре серии у «Индианы» за 10 секунд до конца матча был 97%-ный шанс на победу, в итоге «Пэйсерс» проиграли в овертайме. В третьем матче противостояния у подопечных Рика Карлайла был 94%-ный шанс выиграть встречу за 2 минуты и 38 секунд до финальной сирены. В последнем матче финала Востока вероятность победы команды из Индианаполиса за 5 минут и 37 секунд до сирены составляла 89,5%.

В финале «Бостон» встретится с командой из противостояния «Миннесоты Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс».