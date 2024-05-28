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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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УНИКС — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть 2-й матч финала Единой лиги

УНИКС — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть 2-й матч финала Единой лиги
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Сегодня, 28 мая, в Казани на арене «Баскет-холл» состоится второй матч финальной серии Единой лиги между УНИКСом и ЦСКА. Матч начнётся в 19:30 мск.

Игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч» — начало трансляции в 19:00 мск. Также встречу в прямом эфире можно будет увидеть на официальном сайте Единой лиги.

ЦСКА выиграл первый матч серии со счётом 96:95. Напомним, противостояние ведётся до четырёх побед.

Команды в пятый раз встречаются в финале Единой лиги. Во всех финальных противостояниях ранее сильнее оказывался ЦСКА, являющийся 10-кратным чемпионом турнира.

В полуфиналах армейцы переиграли «Зенит» со счётом 4-2, а казанцы оказались сильнее «Локомотива-Кубань» в семи играх.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

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