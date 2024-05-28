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Ирвинг ответил, является ли его дуэт с Дончичем лучшей парой защитников в истории

Ирвинг ответил, является ли его дуэт с Дончичем лучшей парой защитников в истории
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Баскетболист «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг ответил на вопрос, является ли его дуэт с партнёром по команде Лукой Дончичем величайшей парой защитников в истории НБА.

«Всё это не имеет значения, если мы не выиграем титул», — заявил Ирвинг на пресс-конференции.

Ирвинг присоединился к «Далласу» в феврале 2023 года, в результате обмена из «Бруклин Нетс». В том сезоне «Маверикс» не удалось выйти в плей-офф, а в нынешнем сезоне команда дошла до финала Западной конференции, где ведёт со счётом 3-0 в серии с «Миннесотой Тимбервулвз».

Ни одна команда в истории НБА не выигрывала противостояния в плей-офф, уступая 0-3. В финале Восточной конференции сильнее оказался «Бостон Селтикс», переигравший «Индиану Пэйсерс» в четырёх играх.

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