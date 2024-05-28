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Уолтер Тавареш продлил контракт с «Реалом» на пять лет

Уолтер Тавареш продлил контракт с «Реалом» на пять лет
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Центровой Уолтер Тавареш продлил контракт с мадридским «Реалом» на пять лет, сообщает Marca. Зарплата баскетболиста будет составлять около € 4 млн.

Бигмен играет за испанский клуб с 2017 года. За это время он смог выиграть два титула Евролиги (2018, 2023), а также три награды «Лучший оборонительный игрок сезона». Игрок из Кабо-Верде является лидером турнира по общему количеству блок-шотов.

На национальном уровне Уолтер вместе с «Реалом» выиграл три титула испанской лиги, а также шесть Суперкубков. С 2018 по 2024 год Тавареш признавался лучшим защищающимся игроком чемпионата.

На днях состоялся финал Евролиги, где «Реал» не смог отстоять свой титул, проиграв «Панатинаикосу» со счётом 80:95. Тавареш закончил матч, набрав четыре очка и сделав четыре подбора.

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