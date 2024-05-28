Кайри Ирвинг: всегда чувствовал, что являюсь одним из лучших в мире

Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался, насколько важными он считает отсутствие эгоизма в плане работы в коллективе и концентрацию на командном успехе.

«Я всегда считал себя одним из лучших в мире, потому что умею ладить и играть с другими отличными баскетболистами», — заявил Кайри на пресс-конференции.

Ирвинг присоединился к «Далласу» в феврале 2023 года в результате обмена из «Бруклин Нетс». В том сезоне «Маверикс» не удалось выйти в плей-офф, а в нынешнем команда дошла до финала Западной конференции, где ведёт со счётом 3-0 в серии с «Миннесотой Тимбервулвз».

Ни одна команда в истории НБА не выигрывала противостояния в плей-офф, уступая 0-3. В финале Восточной конференции сильнее оказался «Бостон Селтикс», переигравший «Индиану Пэйсерс» в четырёх матчах.