Леброн Джеймс поздравил Джейлена Брауна с MVP финала Востока

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал сообщение с поздравлением баскетболиста «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна. Напомним, Браун стал обладателем награды MVP финала Восточной конференции.

«Продолжай в том же духе, юный король! Уважение тебе», — написал Джеймс в социальных сетях.

«Бостон» обыграл «Индиану Пэйсерс» в четвёртом матче серии финала Востока со счётом 105:102 и вышел в финал турнира (4-0 в серии). Браун становился самым результативным игроком двух из четырёх матчей в серии с «Индианой».

В плей-офф Браун сыграл 14 матчей, где в среднем набирал 25 очков, совершал 6,1 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи за игру.

На своём пути «Бостон» победил «Майами» (4:1) и «Кливленд Кавальерс» (4:1). В финале «кельты» сыграют с победителем пары «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» (3-0 в серии).