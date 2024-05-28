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Вышел трейлер «Плохих парней» с участием Месси и Батлера

Вышел трейлер «Плохих парней» с участием Месси и Батлера
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В Сети появился официальный трейлер фильма «Плохие парни 4» с участием аргентинского футболиста Лионеля Месси и американского баскетболиста Джимми Батлера. Напомним, оба спортсмена выступают за команды из Майами.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Отметим, что в первом раунде плей-офф НБА нынешнего сезона «Хит» уступили «Бостон Селтикс» (1-4 в серии). Батлер пропустил серию из-за травмы колена.

Ранее стали известны подробности скандала, в котором были замешаны бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси и Жерар Пике, а также экс-глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес и президент УЕФА Александер Чеферин.

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