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Стивен Эй Смит рассказал, в каком случае Леброн Джеймс выберет опцию игрока

Стивен Эй Смит рассказал, в каком случае Леброн Джеймс выберет опцию игрока
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Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит рассказал, в каком случае Леброн Джеймс решит уйти из «Лос-Анджелес Лейкерс» этим летом.

Напомним, Леброн Джеймс может стать свободным агентом НБА этим летом, если не выберет опцию игрока в своём контракте с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Чтобы Леброн Джеймс ушел, «Лейкерс» должны были сделать что-то очень обидное. Этот человек — культовый бренд, культовая фигура, а теперь он в Тинселтауне. Он снимает здесь фильмы, делает шоу… он блестящий бизнесмен», — сказал Эй Смит в эфире First Take.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Сиксерс» всерьёз намерена заполучить форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа.

Но на случай, если его не получится подписать, клуб присматривается к нескольким высокооплачиваемым игрокам НБА, которые потенциально могут стать свободными агентами. Речь идёт о Леброне Джеймсе и форварде «Нью-Йорк Никс» О Джи Ануноби.

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