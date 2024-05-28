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Войнаровски назвал университет, в который перешёл Егор Дёмин

Войнаровски назвал университет, в который перешёл Егор Дёмин
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Российский баскетболист Егор Дёмин, выступавший за юниорскую команду мадридского «Реала», перешёл в Университет Бригама Янга (BYU Cougars) к тренеру Кевину Янгу на сезон-2024/2025, сообщает известный инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

Напомним, недавно «Реал» одержал победу в финале Евролиги U18. Мадридская команда обыграла французскую академию INSEP со счётом 85:84.

Дёмин в этой встрече набрал 26 очков, совершил 11 подборов и отдал шесть результативных передач. Также Егор оформил три блок-шота и два перехвата.

Осенью 2023 года портал nbadraftroom опубликовал свой прогноз на драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года, где Дёмин расположился на 38-й строчке списка. Ранее в издании ESPN также включили Дёмина в число лучших иностранных претендентов на драфт НБА — 2024.

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