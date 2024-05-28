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Вембаньяма ответил фанату, который в 2020 году сказал, что тот провалится в НБА

Вембаньяма ответил фанату, который в 2020 году сказал, что тот провалится в НБА
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма пошутил над фанатом, который сказал в 2020 году, что французский баскетболист провалится на уровне НБА.

«У него ничего не получится в НБА», — написал тогда фанат.

«Почему нет?» — ответил Вембаньяма два дня назад.

Отметим, что Виктор Вембаньяма был признан лучшим новичком года Национальной баскетбольной ассоциации, причём единогласно, став шестым игроком в истории, которому это удалось. По итогам голосования Вембаньяма набрал 495 очков.

В минувшем регулярном сезоне Вембаньяма принял участие в 71 матче, набирая в среднем 21,4 очка, делая 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5.

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