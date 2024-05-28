Гарнетт объяснил неудачное выступление «Миннесоты» в серии с «Далласом»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт рассказал, почему «Миннесота Тимбервулвз» уступает в финале Западной конференции с «Даллас Маверикс».

Напомним, на данный момент счёт в серии 3-0.

«Я наблюдаю за тем, как новые «Вулвз» играют, как они стараются, но это заставило меня задуматься вот о чём. Молодые «Вулвз» никогда не были здесь раньше. Я имею в виду их психику. У них нет этого опыта. Я готов поспорить, что «Миннесота Тимбервулвз» не была в кондиции, и их тела не в кондиции, чтобы пройти через майские матчи», — заявил Гарнетт в недавнем выступлении на подкасте All The Smoke.

Ранее Гарнетт высказал мнение, что центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма должен был победить в номинации «Лучший оборонительный игрок года».