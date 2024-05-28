Айзея Томас рассказал, что на него направили АК-47, но не стали стрелять, когда узнали его

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный участник Матча всех звёзд Айзея Томас рассказал об инциденте, который произошёл с ним в городе.

«Я просто в шоке от того, как эти молодые ребята передвигаются!

У меня вчера был момент, изменивший мою жизнь, когда пацан вытащил и направил АК-47 на меня и моих друзей, и если бы не то, кем я был, и если бы он не узнал меня в моём собственном городе, он, вероятно, покончил бы со всеми нашими жизнями.

Мы просто должны молиться за этих молодых людей! Бог помог вчера. Чёрт, всё могло закончиться так быстро. Без всякой причины!» — приводит слова Томаса Courtside Buzz.

Последний полноценный сезон в НБА Айзея провёл за «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора.