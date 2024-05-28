Эртель и Изидор обменялись игровыми джерси

Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель и нападающий футбольного «Зенита» Вильсон Изидор обменялись игровыми футболками во время второго матча серии за третье место Единой лиги ВТБ между санкт-петербургской командой и «Локомотивом-Кубань».

Фото: Пресс-служба «Зенита»

В завершившемся сезоне-2023/2024 Изидор принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В общей сложности нападающий провёл на поле 920 минут. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Ранее стало известно, что Эртель не будет вызван в национальную команду Франции на Олимпийские игры, которые состоятся в Париже.