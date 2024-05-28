Гомельский: в финале Евролиги Атаман показал себя с лучшей стороны

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу решений главного тренера «Панатинаикоса» Эргина Атамана в финале Евролиги-2024 с мадридским «Реалом» (95:80).

«В финальном матче Евролиги тренер Атаман показал себя с лучшей стороны. После провальной первой четверти он в течение первых пяти минут второй четверти искал наиболее эффективные способы остановить нападение «Реала». Вновь сделал разбор игроков соперника по вариантам опеки. И в итоге сломал нападение «Реала».

Изменилась защита против Мусы, Кампаццо, Хезоньи и Ябуселе. Только центровых «Реала» Тавареса и Пуарье опекали одинаково всю игру. Я не могу сказать, что состав «Панатинаикоса» укомплектован лучше всех остальных команд Евролиги. Но абсолютно точно, то, что все игроки «Панатинаикоса» подбирались с учётом их способностей играть в защите», — написал Гомельский на своём сайте.

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