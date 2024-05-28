Гомельский соотнёс класс лучших европейских клубов с командами НБА

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский соотнёс класс игры лучших европейских клубов с командами НБА.

«Лучшие европейские клубы не выходили бы в плей-офф НБА», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, 26 мая в Берлине (Германия) состоялся финальный матч в рамках «Финала четырёх» Евролиги сезона-2023/2024 между мадридским «Реалом» и афинским «Панатинаикосом». Игра закончилась со счётом 95:80 (25:36, 24:18, 15:7, 31:19) в пользу греческой команды.

«Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги:

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Ранее Гомельский дал комментарий по поводу решений главного тренера «Панатинаикоса» Эргина Атамана в финале Евролиги-2024 с мадридским «Реалом» (95:80).