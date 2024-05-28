ЦСКА обыграл УНИКС во второй встрече финала Единой лиги

На стадионе «Баскет-холл» в Казани завершился второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и ЦСКА. Счёт встречи — 94:83 в пользу гостей. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу столичной команды.

Самым результативным игроком встречи стал Маркос Найт, который записал в свой актив 22 очка. Также в составе казанцев стоит отметить и Ненада Димитриевича, на счету которого 18 очков. В составе ЦСКА наилучшую результативность продемонстрировал Мело Тримбл — 20 очков. Вторым по этому показателю стал Ливио Жан-Шарль — 14 очков.

Следующая встреча состоится в Москве 31 мая. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

Напомним, финальная серия чемпионата проходит до четырёх побед.