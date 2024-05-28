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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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ЦСКА обыграл УНИКС во второй встрече финала Единой лиги

ЦСКА обыграл УНИКС во второй встрече финала Единой лиги
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На стадионе «Баскет-холл» в Казани завершился второй матч финальной серии Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и ЦСКА. Счёт встречи — 94:83 в пользу гостей. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу столичной команды.

Единая лига ВТБ . Финал
28 мая 2024, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 94
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 22, Димитриевич - 18, Лабери - 14, Рейнольдс - 11, Д. Кулагин - 11, Грин - 5, Воронцевич - 2, Беленицкий, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
ЦСКА: Тримбл - 20, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 10, Астапкович - 10, Джекири - 9, М'Бай - 9, Курбанов - 9, Хэнлан - 8, Ухов - 5, Ганькевич, Антонов, Карданахишвили

Самым результативным игроком встречи стал Маркос Найт, который записал в свой актив 22 очка. Также в составе казанцев стоит отметить и Ненада Димитриевича, на счету которого 18 очков. В составе ЦСКА наилучшую результативность продемонстрировал Мело Тримбл — 20 очков. Вторым по этому показателю стал Ливио Жан-Шарль — 14 очков.

Следующая встреча состоится в Москве 31 мая. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

Напомним, финальная серия чемпионата проходит до четырёх побед.

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