Карл-Энтони Таунс рассказал о плане на четвёртый матч с «Далласом»

Бигмен «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс рассказал о плане на четвёртый матч финальной серии Западной конференции с «Даллас Маверикс».

Четвёртая игра серии состоится в ночь с 28 на 29 мая. Начало встречи — в 3:30 мск.

«Наш план заключается в том, чтобы не позволить Луке Дончичу и Кайри Ирвингу набирать очки. Мне кажется, что предыдущий план не сработал, но в этот раз мы будем действовать лучше», — приводит слова Таунса журналист Джои Мистретт в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 26 на 27 мая мск на площадке «Американ Эйрлайнс-центр» в американском Далласе завершился третий матч серии плей-офф финала Западной конференции НБА между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Хозяева одержали победу со счётом 116:107 и увеличили своё преимущество в серии — 3-0.