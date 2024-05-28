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Пистиолис прокомментировал вторую победу в серии с УНИКСом

Пистиолис прокомментировал вторую победу в серии с УНИКСом
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу победы во втором матче серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (94:83).

Единая лига ВТБ . Финал
28 мая 2024, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 94
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 22, Димитриевич - 18, Лабери - 14, Рейнольдс - 11, Д. Кулагин - 11, Грин - 5, Воронцевич - 2, Беленицкий, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
ЦСКА: Тримбл - 20, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 10, Астапкович - 10, Джекири - 9, М'Бай - 9, Курбанов - 9, Хэнлан - 8, Ухов - 5, Ганькевич, Антонов, Карданахишвили

«Считаю, мы провели отличный матч. От начала и до конца игры команда выглядела очень уверенно и лидировала на протяжении всей встречи.

Нам удалось улучшить те моменты, в которых мы хотели прибавить по сравнению с предыдущим матчем. В большинстве ситуаций, хоть и не во всех, игроки принимали верные решения. Безусловно, ещё остаётся много компонентов, которые мы можем усовершенствовать к третьей игре. Именно этим и собираемся заняться.
Мы ещё не выполнили главную задачу. Нам нужно одержать ещё две победы. Важно сохранять концентрацию, потому что наш соперник показывает нам, что готов воспользоваться любой ошибкой. Если мы не будем оставаться сосредоточенными, УНИКС накажет нас», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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