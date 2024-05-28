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Перасович: ЦСКА доминировал над нами с первой до последней секунды

Перасович: ЦСКА доминировал над нами с первой до последней секунды
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу поражения во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (83:94).

Единая лига ВТБ . Финал
28 мая 2024, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 94
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 22, Димитриевич - 18, Лабери - 14, Рейнольдс - 11, Д. Кулагин - 11, Грин - 5, Воронцевич - 2, Беленицкий, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
ЦСКА: Тримбл - 20, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 10, Астапкович - 10, Джекири - 9, М'Бай - 9, Курбанов - 9, Хэнлан - 8, Ухов - 5, Ганькевич, Антонов, Карданахишвили

«Поздравляю ЦСКА. Они доминировали над нами с первой до последней секунды. Это один из тех матчей, когда мы пытались, но не имели практически ни одного шанса. Полагаю, что первая четверть задала вектор дальнейшему ходу игры. После этого мы старались, пытались, боролись, но у нас не хватило сил на камбэк. Ближе всего УНИКС подобрался к ЦСКА на «-6» в третьей четверти. Однако затем мы допустили несколько ошибок в защите, а соперники очень хорошо атаковали. У нас возникли проблемы в защите, а армейцы атаковали нас очень разнопланово и всегда успешно. Так что нам многое нужно изменить, если мы хотим быть конкурентоспособными в Москве», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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