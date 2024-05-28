Хэйден Далтон продлил контракт с «Самарой»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Баскетболист «Самары» Хэйден Далтон достиг договорённости о пролонгации контракта ещё на один год, сообщает телеграм-канал «Перехват».

В сезоне-2023/2024 Далтон принял участие во всех 45 матчах «Самары», в 11 из них выйдя в стартовом составе. В среднем американец набирал 9,6 очка, 5,3 подбора, 1,9 передачи и 1,2 перехвата, попутно успев стать автором лучшего данка марта по версии Единой лиги.

Также Далтон вошёл в топ-3 среди всех игроков чемпионата по проценту реализованных трёхочковых бросков.

Процент реализованных трёхочковых бросков:

1. Си Джей Брайс («Парма») — 58,8.

2. Луи Лабери (УНИКС) — 52,0.

3. Хэйден Далтон («Самара») — 44,6.

4. Сергей Карасёв («Зенит») — 44,6.

5. Ненад Димитриевич (УНИКС) — 44,2.