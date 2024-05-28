Воронцевич — о поражении ЦСКА: хорошо, что не «-20» угорели, а всего «-11»

Игрок УНИКСа Андрей Воронцевич высказался по поводу поражения во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (83:94).

«Мы начали ужасно, собственно, и результат налицо. Хорошо, что не «-20» угорели, а всего «-11». Надо было начинать достойно. В дебюте мы действовали очень мягко. В то же время игроки ЦСКА с первых минут побежали и всё забили, поведя 13:2. Примерно такая разница в счёте и сохранялась на протяжении всего матча. Мы пытались, где-то доставали, сократили отставание до шести очков. Но ЦСКА – не тот соперник, с которым можно так начинать», — приводит слова Воронцевича пресс-служба УНИКСа.

Следующая встреча состоится в Москве 31 мая. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.