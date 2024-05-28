Воронцевич рассказал, за счёт чего УНИКС собирается переломить ход серии с ЦСКА

Игрок УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал, за счёт чего казанская команда собирается переломить ход финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (0-2).

«Нам нужно изыскивать какие-то дополнительные эмоции. Потому что можно промахнуться или ошибиться в нападении, но нашу защиту следует однозначно улучшать. Потому что мы дали соперникам совершить слишком много проходов один на один, позволяли им врываться в нашу зону, чем армейцы и пользовались. Проход, скидка, перевод, открытый бросок. Кроме того, они взяли слишком много подборов на нашем щите. Предполагаю, что это идёт от потери концентрации. Будем разбираться.

За счёт чего УНИКС собирается переломить ход финальной серии? Если мы хотим выиграть, нужно перестать себя жалеть. Стоит конструктивно и с правильными эмоциями воспринимать критику со стороны тренера. Нас есть за что пожурить и поругать. Если будем обижаться на правду, то дома в Москве у ЦСКА будет экстремально сложно зацепить хотя бы одну игру», — приводит слова Воронцевича пресс-служба Единой лиги.