Источник: Димитрис Итудис может стать тренером «Барселоны»

Греческий специалист Димитрис Итудис может подписать контракт с испанской «Барселоной», сообщает греческое издание Sport24.gr.

Напомним, последним местом работы Итудиса был турецкий «Фенербахче», откуда он был уволен в конце 2023 года. За время работы в турецком клубе Димитрис не выиграл ни одного трофея.

В прошлом году подопечные Итудиса дошли до полуфинала чемпионата Турции и не смогли попасть в «Финал четырёх» Евролиги.

В нынешнем сезоне Евролиги каталонский клуб сумел добраться до стадии четвертьфинала, где уступил греческому «Олимпиакосу» в серии из пяти матчей.

Евролига. 1/4 финала. пятый матч. «Барселона» — «Олимпиакос»

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.