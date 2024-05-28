Елевич: не надо списывать со счетов УНИКС

Заслуженный тренер России Сергей Елевич дал комментарий по поводу победы ЦСКА во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (94:83).

«ЦСКА сыграл просто великолепно. Я очень доволен. Как здорово они выглядели в первой четверти в защите! После первой четверти вели 23:8. Это и предрешило исход матча.

Конечно, УНИКС списывать со счетов не надо, однако ЦСКА сделал прекрасный задел для победы в Единой лиге в нынешнем сезоне», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Следующая встреча состоится в Москве 31 мая. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

Ранее игрок УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал, за счёт чего казанская команда собирается переломить ход финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.