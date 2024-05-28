Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Елевич: не надо списывать со счетов УНИКС

Елевич: не надо списывать со счетов УНИКС
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич дал комментарий по поводу победы ЦСКА во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (94:83).

Единая лига ВТБ . Финал
28 мая 2024, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 94
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 22, Димитриевич - 18, Лабери - 14, Рейнольдс - 11, Д. Кулагин - 11, Грин - 5, Воронцевич - 2, Беленицкий, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
ЦСКА: Тримбл - 20, Жан-Шарль - 14, Уэйр - 10, Астапкович - 10, Джекири - 9, М'Бай - 9, Курбанов - 9, Хэнлан - 8, Ухов - 5, Ганькевич, Антонов, Карданахишвили

«ЦСКА сыграл просто великолепно. Я очень доволен. Как здорово они выглядели в первой четверти в защите! После первой четверти вели 23:8. Это и предрешило исход матча.

Конечно, УНИКС списывать со счетов не надо, однако ЦСКА сделал прекрасный задел для победы в Единой лиге в нынешнем сезоне», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Следующая встреча состоится в Москве 31 мая. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

Ранее игрок УНИКСа Андрей Воронцевич рассказал, за счёт чего казанская команда собирается переломить ход финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

Материалы по теме
Воронцевич рассказал, за счёт чего УНИКС собирается переломить ход серии с ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android