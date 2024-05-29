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«Даже не могу сказать, кто победил». Рондо рассказал о боксёрском поединке с Алленом

«Даже не могу сказать, кто победил». Рондо рассказал о боксёрском поединке с Алленом
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Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо рассказал, как дрался со своим товарищем по «Бостон Селтикс» Рэем Алленом по правилам бокса.

«Даже не могу сказать, кто победил. Даже не знаю, кто победил. Весёлое было время, мы очень любили соревноваться, надевали перчатки и боксировали в тренажёрном зале. Нет смысла говорить друг о друге за спиной, давай просто сразимся как мужчины», — сказал Рондо в эфире Run It Back.

За время выступления в НБА Рондо представлял такие команды, как «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс», «Сакраменто Кингз», «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Атланта Хоукс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс».

В общей сложности в рамках регулярных чемпионатов НБА сыграл 957 матчей, в которых в среднем набирал 9,8 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 7,9 передачи.

Аллен выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной лиги в составе «Бостон Селтикс» в 2008 году и «Майами Хит» в 2013 году. Защитник официально завершил спортивную карьеру 1 ноября 2016 года. В сентябре 2018 года его включили в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

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