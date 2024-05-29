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«Миннесота» обыграла «Даллас» и продлила полуфинальную серию плей-офф НБА

«Миннесота» обыграла «Даллас» и продлила полуфинальную серию плей-офф НБА
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Сегодня, 29 мая, в Далласе состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 105:100, выиграв первый матч в серии – 1-3.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
100 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 16, Харди - 13, Гэффорд - 12, Вашингтон - 10, Джонс - 9, Экзам - 5, Грин - 5, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 25, Конли - 14, Гобер - 13, Макдэниелс - 10, Александер-Уолкер - 6, Рид - 6, Андерсон - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 29 очков, 10 подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде центровой Карл-Энтони Таунс отметился 25 очками, пятью подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Лука Дончич. Он оформил трипл-дабл: набрал 28 очков, совершил 13 подборов и отдал 15 передач. Разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 16 очками, двумя подборами и четырьмя передачами.

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