«Миннесота» обыграла «Даллас» и продлила полуфинальную серию плей-офф НБА

Сегодня, 29 мая, в Далласе состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 105:100, выиграв первый матч в серии – 1-3.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 29 очков, 10 подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде центровой Карл-Энтони Таунс отметился 25 очками, пятью подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Лука Дончич. Он оформил трипл-дабл: набрал 28 очков, совершил 13 подборов и отдал 15 передач. Разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 16 очками, двумя подборами и четырьмя передачами.