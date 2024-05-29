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Дончич превзошёл Дирка Новицки по одному из показателей в плей-офф в истории «Далласа»

Дончич превзошёл Дирка Новицки по одному из показателей в плей-офф в истории «Далласа»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич превзошёл Дирка Новицки по количеству результативных передач в плей-офф в истории «Маверикс». Об этом информирует пресс-служба НБА.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
100 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 16, Харди - 13, Гэффорд - 12, Вашингтон - 10, Джонс - 9, Экзам - 5, Грин - 5, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 25, Конли - 14, Гобер - 13, Макдэниелс - 10, Александер-Уолкер - 6, Рид - 6, Андерсон - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

После четвёртого матча финальной серии Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» Дончич записал в свой актив 361 передачу в плей-офф. Сама игра закончилась со счётом 105:100 в пользу «Миннесоты». Лука оформил трипл-дабл, набрал 28 очков, совершив 15 подборов и отдав 10 результативных передач. В составе победителей лучшую результативность продемонстрировал защитник Энтони Эдвардс. На его счету 29 очков, 10 подборов и девять результативных передач. Пятая встреча между командами состоится 31 мая.

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