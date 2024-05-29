Ирвинг впервые в карьере проиграл матч, в котором его команда могла закрыть серию плей-офф

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг впервые в карьере проиграл в матче, в котором его команда имела возможность закрыть серию плей-офф. Ранее его результат в таких играх составлял 14-0. Тем не менее по подобному показателю Ирвинг остаётся лучшим среди всех игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Напомним, «Даллас» потерпел поражение в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (100:105). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Маверикс». Ирвинг в четвёртой игре набрал 16 очков, к которым прибавил два подбора и четыре результативные передачи. Пятая встреча между командами состоится послезавтра, 31 мая, в Миннеаполисе.

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