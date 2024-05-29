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Ирвинг впервые в карьере проиграл матч, в котором его команда могла закрыть серию плей-офф

Ирвинг впервые в карьере проиграл матч, в котором его команда могла закрыть серию плей-офф
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг впервые в карьере проиграл в матче, в котором его команда имела возможность закрыть серию плей-офф. Ранее его результат в таких играх составлял 14-0. Тем не менее по подобному показателю Ирвинг остаётся лучшим среди всех игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
29 мая 2024, среда. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
100 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 16, Харди - 13, Гэффорд - 12, Вашингтон - 10, Джонс - 9, Экзам - 5, Грин - 5, Клебер - 2, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 25, Конли - 14, Гобер - 13, Макдэниелс - 10, Александер-Уолкер - 6, Рид - 6, Андерсон - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

Напомним, «Даллас» потерпел поражение в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (100:105). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Маверикс». Ирвинг в четвёртой игре набрал 16 очков, к которым прибавил два подбора и четыре результативные передачи. Пятая встреча между командами состоится послезавтра, 31 мая, в Миннеаполисе.

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